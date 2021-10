France BUISSON CARLIOZ

Après un parcours de conseil professionnel auprès des salariés et des entreprises, et de gestion et pilotage des RH, je souhaite mettre mes compétences en Ressources Humaines au profit d'une entreprise, et piloter des actions RH au cœur de celle-ci.



Mes Compétences techniques :

Prestations d’accompagnement : bilan de compétences, orientations, analyse des profils et évaluation des compétences

Diagnostics de situation de travail : RH et organisation

Recrutements : analyse du besoin en recrutement, mise en œuvre du processus et réalisation de recrutement

GPEC : création de référentiel- emplois, travail sur les passerelles métier, réalisation et suivi des EAE et EADP

Communication interne

Administration du personnel

Gestion et dialogue avec les instances représentatives du personnel

Gestion du plan de formation,

Conduite du changement, pilotage de projet.



Mes compétences relationnelles : Interface entre les acteurs de l'entreprise, Conseil, écoute et accompagnement, adaptation à divers publics, interface entre différents acteurs de l’entreprise (RH, direction, salarié)



Mes compétences organisationnelles : Gestion autonome des missions, animation et pilotage d’actions collectives





Mes atouts:



Facilité d’adaptation

Sens de l’organisation

Bon relationnel

Écoute et sens de la persuasion

Goût du travail en équipe



Mes compétences :

Ressources humaines

Conseil

GPEC

Accompagnement

Management

Recrutement

Bilan de compétences

Formation