Franchelle-Bijou BOUTAMBA MOUYABI

Réflexions Stratégiques et mise en œuvre de plans d'actions en Marketing ; Communication ; Événementiel ; QHSE ; Management de projet entre autres.



Bonne connaissance de l'outil informatique : SPSS Inc., Sage Commerciale (L100), Sphinx plus², Word, Excel, Powerpoint, Publisher, Outlook, Lime-Survey, MS Projet, Dendreo, Eolia, etc.



Je suis dynamique, disposée, rigoureuse, dotée d'un excellent sens de la confidentialité et du relationnel. Je sais m'adapter, gérer les priorités et organiser mon travail en toute autonomie.







Mes compétences :

Management de la qualité

SMQ

Qualité

Commerce International

Ressources humaines

Marketing

Communication

SPHINX & SPSS

Gestion de projet

Management

Marketing sportif

Ambush Marketing

Événementiel sportif

Quality Control

Construction site

Building materials

Responsible Development

Development of marketing strategies and communicat

Customer Management

Manage the market

Critical analysis

Media Planning

Slogans

Social Media

Microsoft Office

Microsoft Access

Computer Graphics

Sphinx Software