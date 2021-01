Francine LANCELEUR-BRENNING

Directrice générale et opérationnelle, j'accompagne les entreprises et les business units dans leurs stratégies de développement et de changement.



Mes compétences en organisation globale et par processus d'activité me permettent d'aborder des missions stratégiques de changement des entreprises :

- levée de subventions et de fonds

- business développement, marketing et communication

- gestion de crises

- mise en place et optimisation des outils de pilotage et de gestion (ERP, CRM, KPI)

- négociations et maitrise des coûts

- gestion de projets

- management d'équipes pluridisciplinaires

- direction d'usine

- etc.



Secteurs industriels et de services : numérique, internet des objets, dispositifs médicaux (ISO13485) et textile.

Contextes France et International.



Mes compétences :

Direction générale

Direction opérationnelle

Business development

Négociation de contrat

Levée de fonds

Gestion de projet

Édition de logiciels

IoT

Sage ERP X3

Dispositifs médicaux