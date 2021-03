Bonjour,



Je suis actuellement à la recherche dune entreprise de maquette d'architecture / PLV située dans la région Île-de-France.



Après l'obtention d'un BTS Design de Produit et d'une Mention Complémentaire en Maquette et Prototype, j'ai effectué plusieurs stages dans différents domaines de la maquette, ce qui m'ont permis d'être motivée à m'orienter vers le domaine de l'architecture / PLV.



J'aime le travail d'équipe, je suis curieuse, patiente et avide de connaissance.

Mon principal objectif est de m'épanouir dans ce métier manuel que j'affectionne particulièrement.



Je vous laisse à disposition mon CV sur mon profil LinkedIn, pour tout renseignement complémentaire.



À bientôt,



Francine Thureau