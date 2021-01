Francis CHAMBON

Je recherche une nouvelle opportunité comme ANIMATEUR/DÉVELOPPEUR/FORMATEUR COMMERCIAL RÉSEAU DE VENTE DIRECTE :-

Grande expérience du terrain, sur tout le territoire pour le recrutement, la formation et la cooptation de nouveaux V.D.I. Mandataire, Animatrice, et Responsable de secteur ...

Mobilité professionnelle sur toutes les régions de France :- Passionné par le Management et la Formation.- Grande expérience de la Vente à domicile : VENTE EN RÉUNION et/ou en « ONE SHOT »



Mes compétences :

MANAGEMENT D'ÉQUIPES

VENTE DIRECTE

RESPONSABLE COMMERCIAL