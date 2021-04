Francis DEL BINO

Un accident du travail, c'est toujours un événement de trop, un échec, une souffrance ; pour le salarié comme pour l'entreprise.

Expert en prévention des risques professionnels, tourné vers l'homme, je veux vous accompagner dans la mise en place du changement incontournable des comportements des collaborateurs pour tendre vers le "0" accident.

Pour cela, des actions simples, clairement identifiées, ciblées, portées par une bonne communication sont nécessaires.

Je vous propose ce projet réalisable. Parce qu'il n'y a pas de fatalité.

Ensemble, changeons les comportements.



Mes compétences :

Contrôler l’application des démarches sécurité.

Analyser l’accidentologie, mettre en place les act

Accompagner les collaborateurs dans la prise en co

Instaurer la confiance et pérenniser les actions a

Elaborer et déployer une politique sécurité.