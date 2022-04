Francis LÉCHENAULT

Https://francis-lechenault.jimdo.com/



Fort d'une riche expérience dans un groupe industriel, depuis 2007 je me suis spécialisé dans le Contrôle de gestion et la Gestion de projets informatiques (migrations ERP & projets BI).



Animé dune volonté constante d'optimisation, d'efficacité et damélioration de la performance,

toujours orientée résultats, jai acquis une solide connaissance technique, en développant notamment de nombreux outils, de gestion, de pilotage et daide à la décision, en étroite collaboration avec lensemble des services et des équipes de direction :



- Reporting connecté sur ERP,

- Flash Résultat mensuel, (J+ 15),

- Indicateurs de performances, (industriels, commerciaux, financiers),

- Ratios sur chiffre daffaires, sur heures travaillées,

- Matrice de gain, retours sur investissements,

- Contrôle budgétaire, contrôle interne, contributions à la marge,

- Pilotage de migration d'ERP,



Concernant les systèmes dinformation, jai initié et piloté les migrations sur divers ERP, rédigé les procédures, organisé la maintenance (logiciel, réseau, téléphonie) et formé les utilisateurs.



Japprécie le travail en équipe, le contact humain, et je favorise toujours le management bienveillant avec mes collaborateurs, ce qui me permet dêtre rapidement opérationnel au sein des équipes, avec une volonté constante de transmission de compétences.



Mes principales motivations sont:



Fluidifier, fiabiliser et sécuriser les flux dinformations, fédérer les équipes, contrôler les performances, raccourcir les délais de production de données, être force de proposition et d'innovation, impulser le changement, pour accroître les résultats.



" Mieux vaut une évaluation fiable et rapide, qu'une situation exacte et tardive "



Mes compétences :

Controle de gestion

MATRICE DE GAINS

FLASH RESULTAT

JET EXPRESS

HYPERION

QlickView

SAP - Crystal Reports

Migration PMIcs - > CEGID PMI

Migration Quadra - > EBP

Migration ERP - > Solune

Migration Stars LIMS - > Tetraed

Migration Movex - > Nav