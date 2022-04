Francis OUM

Actuellement en poste à Nantes Métropole Habitat où j'occupe le poste de gestionnaire informatique et téléphonique, mon périmètre d'intervention est assez vaste car il regroupe à la fois des missions de technicien système et réseau avec des missions d'administrateur système et réseau.

Ce poste demande une polyvalence accrue, de l'adaptabilité et un sens du service permanent. Une autonomie technique et organisationnelle me permet de remplir mes missions dans la gestion courante et dans les phases de projet.

Efficace autant dans les tâches de travail d'équipe que dans les tâches individuelles, j'ai une préférence dans les tâches réseau car c'est un domaine qui me plairait de maitriser.

Mes compétences :

Administrateur réseau

Administrateur système

Helpdesk

Anglais

Hypervision

LAN

Hyper-V

VMware

Oracle Database

Microsoft SQL Server

Wi-Fi

DHCP

Active Directory

DNS

Novell

Microsoft Windows 2008 Server

Microsoft Outlook

Linux

LAN/WAN > LAN

Workstation

Novell edirectory

Novell Netware

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows Vista

Microsoft Windows 7

Microsoft Windows 2003 Server

Microsoft Windows 2000 Server

Microsoft Windows

Microsoft Exchange 2010

LAN/WAN > VLAN

Interventions Support

Apple Mac

ZenWorks

Clonezillla