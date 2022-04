Après 26 ans d'expérience de l'immobilier, dont 5 ans patron d'agence, j'ai constaté l'évolution du marché, les agences se sont vidées, 80% des clients sont sur internet.

J'ai rejoins le réseau : megagence,

"L'immobilier professionnel nouvelle génération" 100% internet.

http://francis.pereira.megagence.com

Avec megagence, je propose : L'ACHAT, LA VENTE, LA LOCATION, L'ESTIMATION GRATUITE,

de tout bien immobilier sur le secteur Nord/Ouest des YVELINES.

L'enjeu est de satisfaire le plus possible les clients, plus de services et des honoraires moins cher.

J'ai acquis, grâce à de nombreuses formations et aux rencontres avec des professionnels exigeants, une certaine expertise dans le domaine de l'immobilier aux particuliers, ainsi que l'expérience de l'organisation et de l'animation d'une agence immobilière.

Je suis donc au service de mes clients, ainsi qu'à la disposition de mes partenaires consultants de megagence.

Enfin, je propose d'apporter une force de travail supplémentaire aux agences traditionnelles qui le souhaitent, ainsi que notre force publicitaire de 300 sites internet environ (délégations de mandats).



Mes compétences :

Immobilier

Ventes

Estimation du bien

Location

Gérance locative

Animation commerciale

Gérant d'entreprise