Francis PINOCHET

J'exerce actuellement la médecine dentaire en libéral dans mon cabinet en zone rurale périurbaine, exercice commencé il y a 34 ans. C'est une offre de soins omnipratique, c'est a dire qu'elle comprend aussi de l'orthodontie et de l'implantologie.



Par ailleurs, je me suis consacré depuis le début de ma vie professionnelle a l'administration d'associations et plus particulièrement dans le secteur de l'aide a domicile. c'est pourquoi je participe a la gestion d'un SSIAD en tant que trésorier, après avoir été dans divers postes d'administrateurs tels que président d'une association de services a domicile.

J'ai obtenu la certification AFNOR pour le cursus d' Evaluateur Externe Expert des établissements sociaux et médico-sociaux en octobre 2012 après une formation à l’ Espace Sentein a Montpellier.

Mon expérience dans ce secteur m'a permis entre autres de participer a la création d'un accueil de jour pour personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer et à la mise en place d'une ESA au sein du SSIAD.



Mon engagement associatif et syndical m'a amené en outre a gérer, diriger et siéger dans divers organismes représentatifs de ma profession : conseil de l'ordre, syndicat professionnel, UFSBD départementale et régionale....



Mes compétences :

ÉVALUATION EXTERNE

Prévention en santé

Pilotage de la performance