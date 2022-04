Francis PINTO

Directeur Administratif et Financier, j'offre une expérience acquise à des postes clés de la fonction financière dans un contexte français et international (audit, contrôle de gestion, reporting, planification stratégique, Direction Administrative et Financière).

Mes principales compétences sont les suivantes:



-support financier à la stratégie et à l’opérationnel

-implantation de filiales et acquisitions

-gestion/amélioration du Cash Flow

-mise en place /amélioration des outils et systèmes de gestion (SAP,BW...)

-reporting en normes Françaises, US GAAP et IFRS





Trilingue anglais et espagnol.

Groupes et PME

Grande consommation, Luxe, Distribution,Internet, Edition,Industrie



Mes compétences :

Finance

Luxe

Chine

Internet

Cosmétique