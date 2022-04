Francis-Raoul HOSSIE

Je suis HOOSIE Francis-Raoul ancien etudiant de l'unversité de paris8 où

j'ai obtenu une Maitrise d'AES,une Licence et un DEUG de la mème filiére

Jai également été admis au DEA d'économie et finance internation sous la direction des professeurs Paul COULBOIS,Gerard LAFAY.

Par la suite je suis entré sur titre à l'ESCP pour préparer un titre d'Ingénieur Technico-Commercial en combinaison avec l'ENSAM.



J'ai commencé ma au chemin de fer du cameroun au département MARKETING.

J'ai en suite été recruté au Crédit Agricole du Cameroun où j'ai finis comme chef d'Agence à Bafoussam.



Actuellement j'ai créé une SARL dans la commercialisation du papier et je possède une plantation de 200 hectares où j'ai planté des palmiers à huile(80 hectares)et le resteest mis en forme pour la culture du Jatropha curcas.Je recherche des partenaires financiers pour stabiliser ces créations.



Mes compétences :

Sens de la Responsabilité