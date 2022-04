Franck ALBERT

Depuis 25 ans dans le marché des magasins biologiques, pharmacies, parapharmacies et le milieu du sport à développer et promotionner les gammes à hautes valeurs ajoutées, j'ai souhaité mettre à disposition mes compétences en créant ALFA TRADE SANTE (ATS), une entreprise de consulting ciblant au plus près les besoins des PME actuelles.

ATS a pour mission d'aider ces sociétés dans les domaines suivants :

- Conseils stratégiques auprès des DG dans le développement commercial et marketing de leur entreprise

- Recrutement de forces de vente et coaching des commerciaux

- Négociation Grands Comptes et aide au référencement des gammes sur leurs canaux de distribution retail / digital.

- Aide au Sell Out des marques en pilotant les moyens moteurs comme la mise en place d'actions promotionnelles, la gestion d'animations en point de vente...

- Accélérateur de business pour des marques de Start up avec un impératif "gamme premium" (en majorité Bio et Cosmebio)

- Apporteur d'affaire dans le développement de gammes de compléments alimentaires et cosmétiques avec des ingrédients premium certifiés biologiques et pour certains Demeter comme l’Aloé vera, la Sève de Bouleau, l’Argousier.



Doté d’une excellente capacité de communication, intègre, Alfa Trade Santé fait preuve d’une écoute attentive afin de suggérer les bonnes alternatives à ses partenaires.

Plus qu’un simple transfert de connaissance, ATS s’investit dans ses missions avec enthousiasme et dynamisme et accorde une importance particulière à la nécessité d’établir une relation de confiance avec ces clients



Mes clients actuels: ATALAYA BIO, Laboratoire COSMEDIET, Laboratoire DIOTER, FITOFORM, Laboratoire IPRAD, Laboratoire TARGEDYS, Maison Gayral, ALTER NUTRITION.



Mes compétences :

Compléments alimentaires

Tennis

Course à pied

Rugby

Castres

produits énergétique

Cosmétique bio

Marathon

Trailer