Franck ARNAUD

Véritable autodidacte, capable de me former seul,

J'ai commencé ma carrière dans la construction et le bâtiment très jeune en temps que maçon, une rapide progression m'a vite projeté à chaque nouvelle expérience plus haut dans les responsabilités, pour ensuite faire mes preuves dans les bureaux d'études.



Grace à des sociétés qui voulaient donner leur chance et leur savoir aux jeunes, m'ont été mises à disposition deux formations clés, celles ci une fois approfondies ont sus porter leur fruit.



De nature jeune, ouverte, determiné et motivé, l'évolution et l'auto-formation constante sont mes principales qualités, véritable autodidacte, je m'adapte et collabore dans tout type de situation ou circonstance.



Mon savoir faire est éprouvé et confirmé par la maitrise totale de la conception 3D, l'infographie et l'animation, tout logiciel confondu ainsi que d'autres outils informatiques indispensables à la pratique de ma profession.



Le terrain, le chantier ont su m'apporter l'objectivité, les techniques et méthodes jusqu'a la mise en oeuvre donc une expérience complète.





Mes compétences :

Chiffrages

Négociation

Métreur

Designer

MOA/MOE

Techniques industrielles

Modélisation 3d

Recherche et Développement

DTU

MANAGEMENT