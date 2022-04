Franck ARSON

15 années d'expérience dans l'entretien, le dépannage et la mise en conformité d'ascenseurs me permettent de vous proposer mes services dans chacun de ces domaines.



Artisan ascensoriste à Poissy, j'effectue personnellement la gestion de votre ascenseur. Cette proximité géographique vous assure une rapidité d'intervention exceptionnelle et la forme artisanale de mon entreprise, la possibilité de bénéficier de tarifs ultra compétitifs surtout si votre ascenseur nécessite des travaux.



Mon parc d'ascenseurs, volontairement limité à 80 appareils et mon implication technique me permettent une parfaite connaissance de chacun d'eux ,des interventions rapides, un travail efficace et soigné.



Confiez-moi la gestion de votre ascenseur et faites le choix de prestations sérieuses tout en baissant vos charges de copropriété.



Mes compétences :

Assistance technique industrielle