Franck BARJON

Responsable de test sur des programmes stratégies (construction d'une Testing Factory pour Sanofi, Ecomouv pour Steria).

Chef de projet Testing/QA chez des éditeurs de progiciel financier (Eikon/3000 Xtra pour Thomson Reuters et Global Portfolio pour Sungard Finance)

Gestion de budget ( > 1 m€)

Reporting

Gestion du Planning (macro et micro)

Gestion d'équipe (on-shore (12 personnes) et off-shore (jusqu'à 30 personnes)

Domaine fonctionnel (Front-office et Back-Office)

Domaine d'activité de prédilection (éditeur de logiciel)





Mes compétences :

Gestion de projets

Gestion des risques

Forfaits et centre de service

Offshore

Assurance qualité

Reporting

Gestion du budget

Management d'équipe

Anglais

Budget et Business planning

Budget

Quality Center

Planning

Chef de projet

International

Test

ALM

QuickTest Professional

UFT