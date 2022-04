Franck BINANT

COMPETENCES

Business developpement

Direction de projet

Direction industrielle

Direction qualité

Gestion des ressources humaine

Amélioration continue

Communication

Négociation

Gestion par les processus

Industrialisation/Méthode

Direction Etudes et développement

Aptitudes : Capacité de décision, implication, autonomie, dynamisme, flexibilité, rigueur, relationnel.

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

2013-...Directeur de Pole SIMRA (groupe SEGULA)

Production de pièces et ensembles aéronautiques en tolerie.



2010-2012 Directeur des projets industriels - Groupe AREA FRANCERAM

Effectif groupe : 370 personnes.

Management projet de développement nouvelle activité : Définition besoin et pilotage d’un projet de développement d'un nouveau business de panneaux photovoltaïques (12MW) en salle propre (budget 2M€).

Management projet de reconversion d’un site de production en complexe industriel (budget 1,5M€).

Définition et mise en œuvre des projets de certification ISO9001, ISO14001 et OHSAS 18000.



2008-2010 Directeur d’usine - Groupe MARAZZI France

Effectif groupe : 550 personnes.

Gestion d’un site de 210 salariés.

Direction de la production et de l’ensemble des services support.

Management d’un projet d’amélioration continue basé sur les techniques, 5S, Lean management et TPM.

Participation au projet de cession du site.



2006-2008 : Responsable ingénierie & Certification - SICMA AERO SEAT.

Management du département ingénierie composé de 70 collaborateurs.

Management du projet PLM Entreprise (budget de 6M€) en liaison étroite avec l’ERP.

Management du projet lean management.

Responsable d’un projet de mise en place d’un bureau d’études off-shore low cost.

Gestion des projets de développement des produits et programmes.

Développement stratégique du département avec les clients et les sous-traitants.





1999-2006 : Chef de département engineering - CILAS.

Management du département technique composé de 30 collaborateurs.

Gestion des projets de développement de produits

Gestion du lot « articles » du projet de mise en place d’un nouvel ERP.

Responsable de la R&D, de la veille technologique et de la capitalisation des connaissances.

Responsable de l’industrialisation et des méthodes.

Gestion des coûts de conception et de production des appareils.

Proposition de la stratégie produit au Comité de Direction

Elaboration du cahier des charges produit et du business plan lié à la stratégie produit

Gestion du cycle de vie des produits en relation avec les clients.







1995-1999 : Chef de Projet - RATIER-FIGEAC (UTC group).

Responsable projet de développement d’équipements.

Qualification et certification suivant les réglementations internationales.

Responsable de la rentabilité du projet et des produits.

Garant du respect des engagements QCD pris.

FORMATION

1995 - Diplôme d’ingénieur ENSEEIHT.

1985 - 1989 - CAP tourneur, CAP dessinateur industriel, Baccalauréat F1.

LANGUES

Anglais : Pratique professionnelle courante.

Italien : Notions.

AUTRES RENSEIGNEMENTS

Connaissances en informatique :

o Systèmes informatiques de gestion de projet, des ressources humaines et d’entreprise (PLM, ERP)

o Logiciels de développement de produits et bureautique.

Course à pied.

Amateur de rugby et football.



