Franck BONIFACE

Une expérience depuis plus de dix ans dans de grands groupes de l’industrie et en prestation de service, a aiguisé mes compétences commerciales, managériales et opérationnelles.



Développer les ventes, garantir les marges, augmenter la productivité des équipes, veiller au développement du savoir faire et du savoir être de mes équipes sont mes principaux leviers d’action pour garantir mes objectifs annuels.



Organisé, pugnace, sens du résultat sont mes principaux points d’appui reconnus aujourd’hui par mes différents employeurs et collaborateurs.



Mes compétences :

Dispositifs médicaux

Santé

Vente

Développement commercial

Management

Gestion de projet