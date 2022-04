Franck BONNEMAINS

1er fabricant mondial dans la fabrication de protections auditives sur mesure pour les professionnels



1.7 million de salariés portent des protections auditives personnalisées COTRAL

Découvrez pourquoi plus de 27 000 entreprises nous font confiance



Travailler avec le Laboratoire COTRAL c'est choisir une solution complète pour préserver la santé auditive des professionnels exposés au bruit, mais c'est aussi choisir :



Des protections de dernière génération, avec notamment la plus large gamme de filtration du marché et une méthode de sélection personnalisée à chaque utilisateur, une fabrication 3D pour encore plus de confort...



Un partenaire pérenne et fiable : 220 salariés travaillent pour votre satisfaction, 25 ans d'expérience...



Un réseau proche de chez vous, un interlocuteur privilégié à moins de 2H de votre entreprise, des outils dédiés : un espace client, des documents Auditools...



Une protection qui respecte votre budget : une garantie de 6 ans, un logiciel de contrôle de l'efficacité des protections auditives : CAPA...



Un engagement qualité : la certification ISO 9001 depuis 2006, des protections auditives certifiées CE...



Une implantation internationale :

Allemagne, Belgique, Suisse, Luxembourg, USA, Finlande, Suède, Australie