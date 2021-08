Franck DE OLIVEIRA, 29 ans, dynamique et proactif.



Passionné par le commerce équitable, humain. Partisan de la réciprocité commerciale. Sens du Service et de la satisfaction Client raffinés.

Développeur de portefeuilles clients mais aussi de relations commerciales et humaines.



Ambition, intégrité et détermination me caractérisent.



Éternellement passionné de football, notamment de "joga bonito"; Management en club, DOMTAC F.C;

Titulaire du Brevet de Moniteur de Football (BMF); Diplôme reconnu UEFA B.

Équipes de niveau départemental et régional. Soutien au développement de partenariats dans le cadre Associatif.

Expérience aguerrie de plus de 10 ans dans le coaching et la vie de club.



"L'ingratitude est la porte par où sortent ceux que la reconnaissance embarrasse".



FDO



Mes compétences :

Développement commercial

Persévérance

Gestion de la relation client

Management

Relations humaines