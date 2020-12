Franck DETRUIT

Homme de 32 ans marié avec 7 ans d'expériences en tant que commercial B TO B.

Actuellement commercial chez SITA Suez Environnement depuis 3 ans, mon enthousiasme, mon sens du relationnel ainsi que ma force de persuasion m’ont permis d’obtenir de nombreux succès commerciaux.

Souhaitant évoluer professionnellement et me confronter à de nouveaux challenges, je suis à l'écoute des opportunités qui pourraient s'offrir à moi.

Sportif, je pratique régulièrement le cyclisme sur route, la course à pieds et la natation.

J'adore voyager et découvrir de nouvelles cultures avec les baskets au pieds.





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Lotus 1-2-3

Customer Relationship Management

Développement commercial