Franck GORDI

Passionné par le web et les nouvelles technologies, je me suis spécialisé rapidement dans le webmarketing. Si je dois résumer mon quotidien en une phrase :

"Mon objectif est de trouver les bons leviers webmarketing à activer afin de développer et pérenniser la présence digitale de mes clients."



Comme j'aime bien le dire "avoir un beau site c'est bien, mais qu'il soit visible c'est mieux !", en effet beaucoup d'entreprises prennent consciences de cette problématique de visibilité et souhaitent être présentent là où leurs clients les attendent sur le web. Au travers des stratégies webmarketing, mon objectif principal est de développer la visibilité et la notoriété des entreprises sur les moteurs de recherche.



Le webmarketing est un domaine où une veille constante s'impose pour ne pas être rapidement dépassé tant les changements d'algorithmes des moteurs de recherche s'opèrent vite et modifient radicalement ma manière de travailler.



Actuellement je suis Consultant Webmarketing au sein de l'agence digitale Tamento.



Tamento est une agence de marketing digital présente depuis 2008 : nous aidons nos clients à trouver leurs clients sur Internet. De la stratégie webmarketing (parcours clients, inbound marketing), à l'acquisition de trafic qualifié (référencement, community management, gestion de campagnes display et emailing) en passant par la création de dispositifs (site internet, applications) : optimisons votre conversion web et tenez vos objectifs business.



Mes compétences :

E-reputation

E-communication

Google Webmaster Tools

Digital Marketing

Google Analytics

Google Adwords

Microsoft Office

Adobe Photoshop

Adobe InDesign

Référencement naturel

Growth Hacking

Community management

Wordpress

Webmarketing

SEO

SEA