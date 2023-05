Franck KERFOURN

Héritier d'une bosse du commerce familiale, je suis devenu Publicitaire, magnétisé et façonné par ce mode d'expression.



En lutte depuis toujours contre les "99 clichés" de la profession, j'exerce selon une humeur participative et respectueuse, ou stratèges, créatifs et annonceurs ont tous de la place, le respect du consommateurs étant au cœur de mes préoccupations.



Après 20 années passées en agence, format groupe ou indépendantes, j'ai l'immense plaisir d'avoir rejoint en 2015 Média School Group, 1er groupe français d'éducation et de formation aux métiers de la communication, des médias, du journalisme et du web en France.



Mes compétences :

Direction de centre de profits

Planning Stratégique

Conception-rédaction

Advertising

Trade marketing

Social media