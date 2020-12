Franck LACAILLE

●Je renseigne les indicateurs de performance de la ligne et justifier les écarts de rendements (TRS et rendements matières).

● Participe au maintien et à l’amélioration des performances globales de la ligne.

● Propose des actions d’amélioration de la productivité.

● J'organise toutes les opérations de conditionnement de la ligne selon le planning de production et l’effectif présent (organisation des CF, des NEP, approvisionnement des lignes…).

je suis l’interface entre le chef de groupe et les opérateurs et transmettre l’information aux opérateurs sur ligne de toutes les indications données par le chef de groupe.

●J' établi un esprit d’équipe et d’entraide sur la ligne.

o J'évalue l’impact d’une intervention sur la qualité du produit et proposer les contrôles à mettre en place suite à ces interventions, en collaboration avec les chefs de groupe conditionnement et/ou qualité.