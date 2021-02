Franck LEROUX

Consultant professionnel du conseil avec une très forte expérience dans le domaine des Systèmes d'Information Bancaires, je possède plus de 35 an d'expériences dans la conduite du changement en AMOA et en direction de projets MOE.



J’ai exercé ces activités majoritairement dans les domaines bancaires et financiers auprès d’établissements renommés comme HSBC, Natixis Payment Solutions,HSBC Private Bank, BNPPARIBAS, le CREDIT AGRICOLE, la SG, …



Compétences Fonctionnelles en Maîtrise d’ouvrage dans les domaines :

- Crédit : Leasing, Location longue durée automobile, Crédit Bail mobilier, L.O.A, Location Financière, Crédit Bail immobilier, Crédit Revolving, Crédit Classique, BALE II

- Titres : Change, Trésorerie, Marchés des capitaux, stock options, Fiscalité Titres, FICOBA, ISF, DDG, Tenue de positions, Tenue de comptes, Gestion sous mandat, Asset management, Gestion des Titres nominatifs (front office), Gestion de portefeuilles Actions, Obligations et Opcvm (Middle to Back Office)

- Moyens de paiement : Monétique, Carte Bancaire, Lutte contre la Fraude, SEPA SDD « Sepa Direct Debit »,

- Transformation / Fusion / Acquisition des Systèmes d’Informations: Protocoles d’accord, analyse de rapprochement, plan de fusion. Expertise en Définition et optimisation des processus, Expertise en Modélisation (processus, métiers, organisations, etc…), Urbanisation de systèmes d’information sous MERISE

Compétences Techniques :

- Décisionnel : Systèmes et outils décisionnels, administration de systèmes décisionnels, Datamart financier sous Open Executive, DataWareHouse et DataMining avec Amadea d’iSoft

- Référentiels : Gestion de la Relation Clientèle (CRM), Gestion électronique de documents (GED)



Mes compétences :

Asset management

MOA

Décisionnel

Banque privée

GED

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Conseil en organisation

Accompagnement individuel