Franck MARTIN (MARTIN )

SFR - Lyon - Aujourd'hui.

- SFR Distribution - Depuis 2016 - Salarié

(Conseil Vente, Sav ) Boutique.

- Numéricable - Lyon, Region- 2006-2016

(Vente conseil, Service Après Vente)

Domiciles, boutiques.



DISTRIBUTEURS OPERATEURS ENERGIE ET TELECOM - Lyon - Rhône-Alpes -2003-2006

(Vente conseil : Particuliers,Artisans

Commerçants,Services..)

-Salarié-Mission

PROJETS - Rhône Alpes-2000-2003

(Projets Economiques et de Réalisations) -

CoPorteur - Mission - Techniques

MISSION COTE D'OPALE-SMCO-fr.Eur-96-1999

" Invest In Côte d'opale,La Région Transmanche " (Projets,Investisseurs,Aménageurs, Développeurs Touristiques )

Business Relations,opportunités-Salarié -

GIE AFRICAN - Eur.Afr-Idf.Paris-1993-1996

(Investisseurs,Développement Agro-alimentaire, Touristisme,Services)-CoPorteur-Conseil-Mission

ASIE China - W.Fr -Idf.Paris-1991-1994

(Entrepreneurs,Importeurs-Exportateurs:

Equipements, projets et services )

TRANSMANCHE LINK-Calais-91-

(Services Emploi-Formation)-salarié-mission.

ENTREPRENEURS INVESTISSEURS DECIDEURS - Fr.Europe.Afrique-Paris-89-1992

(Projets,Créations) Mission et aide en projets,business.

CEADEC -Calais-89-1990

( Projet, Partenaires) - Mission -

HEWLETT PACKARD- Idf-Europe-90-1991

(Études et Stratégies,Marketing) -Mission-

CNAM Paris -Service Enseignement à Distance-

Méthodes PhysicoChimiques d'Analyses, Applications-Paris-Fr-89-1990

(Etude marketing et de préconisations pour le développement et la vente de la formation professionnelle)-Mission-

ENTREPRISES de TRANSFORMATION ET IMPORT EXPORT des PRODUITS DE LA MER -1987-

(Etudes,Marketing Développement)-Mission-INFLEXION GENERATION GRAVITATION-Paris-86..

1-Carnaud-Cmb Packaging, "Agir Ensemble" (Projet d'entreprise, outils de communication,..)

2-Shell "Prospérence"

3-ING Intertechniques

4-Maisons de Régions, ''Go Var Young Men'',..

5-Conférences,salons, conventions



Multi sports clubs et indépendant.



Cap Jp Stratégie 1986, Resolvence 2012,..



Formation :

o Université Paris 9 Dauphine,Cetech-1990 :

Economie et Gestion

o Cnam Paris-1989 :

Marketing Industriel, Prospective,

Systèmes d' Organisation,..