Actuellement étudiant en 2ème année DUT génie industriel et maintenance à l’IUT de Chalon Sur Saone, je suis à la recherche d’un stage pour la validation de mon diplôme. Ce stage me permettra également d'avoir une première approche du monde de l'entreprise et ainsi pouvoir me fixer sur un secteur d'activité et m'y spécialiser.



Mes compétences :

Pack office

Solidworks

Code blocks (bases)

Gantt project