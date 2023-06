Franck POGGIANA

Bonjour,



De formation DUT, et après 25 ans dans le domaine médical (fourniture et SAV des matériels pour les hôpitaux et laboratoire, j'ai décidé de changer de voie.

Dans le contrôle d'accès, essentiellement pour les hôtels, depuis 2012, J'ai évolué dans différentes fonctions, du responsable technique, à la validation de matériels et de logiciel et la gestion technique des très gros projets.



Toutes ces expériences m'ont données une très grande polyvalence de compétences.

J'ai également de très grandes connaissances personnelles en électronique.



La plupart de mon parcours c'est fait en milieu international, et donc je pratique l'anglais couramment.



Curieux de nature, je souhaite de nouveau évoluer en changement de nouveau de domaine.

Je souhaiterai pouvoir utiliser mes compétences techniques dans un domaine lié au respect de l’environnement et à la maitrise des énergies renouvelables.



Mes compétences :

Rigueur

Adaptabilité

Compétences techniques