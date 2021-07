Franck RENEAUD

Mon parcours professionnel m'a permis d'acquérir un large spectre de compétences et d'évoluer dans des univers variés (Restauration collective, VAD, grande distribution, négoce, marketing, services et logistique). Ces expériences, et la montée en compétences qui en a résulté, me permettent aujourd'hui de proposer un profil généraliste plutôt axés, par goût, vers la direction d'unités opérationnelles et commerciales multi-sites.



Mes compétences :

Gestion de plateforme

Direction de Centres de profits

GESTION DE COMPTE D EXPLOITATION

Management opérationnel

Management commercial

Vente à distance

Direction commerciale

Stratégie

Négociation de contrat

Gestion grands comptes

Gestion budgétaire

Développement commercial

Recrutement

Transport

Direction de projet