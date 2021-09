Franck SUTTER

Coty Lancaster

Analyste-programmeur AS400

CMB

Analyste-programmeur AS400/Excel

Borgwarner

Responsable IT applications au sein d'une entreprise internationale du domaine automobile depuis de nombreuses années à Monaco, J'ai débuté comme analyste-programmeur principalement AS400, plutôt autodidacte, j 'ai beaucoup évolué pour répondre aux besoins de l'entreprise (développements/support/études) pour proposer les solutions nécessaires tout au long de ces années. J'ai plutôt un profil Applications/concepteur développement et support, et pas admin systèmes/Réseaux/Web. je souhaiterais retrouver un poste similaire de préférence à Monaco. Mais je reste ouvert à toutes opportunités voir me spécialiser sur un domaine porteur dans l'avenir.



IBM AS400 CL RPG400 SQL QUERY

Microsoft OFFICE VBA

Visual Basic

Microsoft PowerPivot

ITIL

SQL server

Microsoft Windows

Microsoft Project

Merise Methodology

ERP GALION BPCS

Microsoft Excel

Microsoft SharePoint

Gestion de projet