Francois AYRAULT

Mon expérience de plus de 15 ans en tant que Directeur de création sur le pôle animations événementielles, me permet de mettre au service d'un projet mes compétences artistiques ( mise en scène, chorégraphie, coaching) et l'ensemble de mon réseau.



De la CRÉATIVITÉ à la RÉALISATION en passant par la production et la coordination, j'aime être sollicité dès le brief pour dynamiser et sublimer un événement.





SPÉCIALITÉS :



- Conventions, Plénières

- Team Building

- Lancement de Produit

- Défilés de Mode

- Street-Marketing.

- Soirées Privées / diner de gala

- Salons Professionnels

- Mariage

- Flashmob

- Shows Evénementiels

- Spectacles Vivants...



Mes compétences :

Direction artistique

Evénementiel

Art

Spectacle

Chorégraphie

Scénographie

Communication