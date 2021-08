Francois BELLET-ODENT

Plus de 15 ans d'expériences en bureaux d'études et conseil.



Contexte de fabrication prototype et masse production.

Lancement et suivi de projet industriel: Cahier des charges, Plan qualité, recadrage fournisseur, etc....



Développement de produits dans les domaines suivants:

Bornes de paiement, casque de vision, masque respiratoire, clavier aéronautique, siège, éclairage développé sur plateaux pluridisciplinaires: Thermiciens, électroniciens, etc.)



Développement de solution Phygitale, convergeant le produit avec son interface sensorielle (maquette , contenu GUI et Ergonomie générale)



Etablit le service Conseil / Interface client .

Supervise les projets en Chine pour des fabricants de produits électronique grand public. (Foxconn, HTC, Pegatron)