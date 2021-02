Francois BERKES

Mon CV : http://cadres.apec.fr/download?fileName=829/BERKESCV.doc.16219103.doc





Au cours de mon expérience, j'ai pu acquérir une expertise générale des technologies IT, les plus couramment utilisées et de développer une polyvalence systèmes/réseaux (systèmes Unix-Linux, Windows Server 20xx, réseaux LAN-WAN, Cisco, Nortel, 3Com, CheckPoint Firewal, Arkoon) et environnements de développement (Oracle, Sql Server, ASP, C# .NET, Visual Studio, Team Foundation Sever).





J'ai eu l'opportunité de me voir confier différentes missions de spécification et mise en œuvre d'architectures techniques, déploiements d'envergure, gestion de migration système, interconnexion de réseaux, ainsi que la responsabilité technique d'un contrat d'infogérance, en environnement industriel, de plusieurs milliers de postes.



Mes compétences :

Gestion de projet

Microsoft SQL Server

Visual studio

Cisco IOS

Checkpoint

Cisco

Team Foundation Server

Microsoft Exchange Server

VMware

Oracle