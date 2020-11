Francois CERRET

Bonjour & Bienvenue.

Graphiste full stack depuis plus de vingt ans. Je travaille exclusivement à distance avec les entreprises, institutions et associations, sur toute la France. Je me déplace, bien sur, en région parisienne pour présenter mes services et pour prendre connaissance de vos attentes.



Passionné, rigoureux et polyvalent, je gère dans les plus brefs délais, l'organisation de vos projets créatifs, de la prise de brief jusqu'à leur livraison; tout en respectant votre budget.



Mes prestations sétendent sur toute votre communication visuelle.

N'hésitez pas à me contacter, je serais ravis d'échanger avec vous.



Excellentes connaissances des logiciels :

Adobe Creative Suite : Adobe XD / Photoshop / Illustrator / Dreamweaver / Animate CC / InDesign,

Quark X-press, Invisionapp, SoundForge, CSS3, HTML5.



Compétences supplémentaires :

Word, Excel, PowerPoint, After Effect, Première, PHP, MySQL, JavaScript.



- Création graphique et intégration de solutions internet professionnelles (Internet, extranet, intranet)

- Création et intégration d'emailing responsive & mobile friendly

- Création graphique d'interface pour applications mobiles (UI/UX)

- Création graphique et animation d'éléments webmarketing (bannières, videos, jeu concours, etc...)

- PSD to HTML

- Élaboration de chartes graphiques

- Retouche et détourage photographique

- Création, mise en page et préparation à la forme imprimante de supports traditionnels

- Audit, conseils et formations