François CHAILLOT

Depuis 7 ans jai mis en oeuvre plus de 40 projets, gérés de bout en bout dans des secteurs pluridisciplinaires et cross platform (interface, app, objet, produit et espace).



Définition : Entretien client, cahier des charges ux, définition de la méthodologie (cycle en v, agile, Scrum, atomic, sprint)



UX research : Data analytics, entretien utilisateur, observation, focus group, questionnaire completion, benchmark, tri par carte.



Atelier : Persona, User journey, experience map, empathy map, Alignment Diagrams, Sketch, Stakeholder map, Feature matrix, Business canvas, Customer Journey Canvas...



Production : zoning, wireframes, user flow, spécifications fonctionnelles, Maquettage, Gui, prototypes.



Evaluation : Définition du protocole de test, AttrakDiff, A/B testing, test heuristique, Guerilla test...





Outils : Suite adobe, Sketch, Lunacy, Figma, zeplin, invision, XMind, RealtimeBoard, optimal, Typeform, Google Forms, Google analytics ...







