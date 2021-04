François FERRIER

Vous êtes une PME PMI,

Vous êtes confronté à des évolutions marchés et normatifs,

Vous êtes désireux de certifier votre organisation,

Vous êtes à la recherche dun appui et de conseils,

Vous êtes prêt à insuffler de nouvelles énergies,

Vous êtes amené à faire des déplacements,

« Je recherche une entreprise qui souhaite étoffer son organisation dun bon second ».

Fort dune expérience significative dans laccompagnement de leader, la gestion dentreprise et le traitement des marchés, jemploie mes compétences auprès dentrepreneurs concernés, motivés et dynamiques.

Vous vous reconnaissez, alors contactez moi



Mes compétences :

Travaux Ferroviaires

Relations commerciales

Techniques de maintenances

DOE

Gestion QSE

Diagnostic technique

Electronique - Electricité

Rénovation immobilière

Formateur Habilitation Electrique

ISO 900X Standard, ISO 14000,

Audit, Technicien méthodes, Technicien de maintena

Animateur projet industriel, Cahier des charges, V

Excel, Word, Environnement Window

Électricien

Technicien en électricité et automatisme

Rge (reconnu garant de lenvironnement)