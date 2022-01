Francois FOURNIER

- Développer et animer un réseau de prescripteurs et une clientèle composée en

majorité de chefs dentreprise/professions libérales

- Gestion et développement dun portefeuille clients afin de leur proposer différentes missions patrimoniales en binôme avec le pôle audit

- Appui à la réalisation daudits patrimoniaux sur divers sujets : Civil, Juridique, Fiscal, Transmission, Optimisation fiscale, Maintien du train de vie, Transmission dentreprises, Préparation Retraite, etc

- Préconisations de solutions Financières et Immobilières, Défiscalisation, Assurances et Financement







Mes compétences :

Banque

Banque privée

Gestion de patrimoine

Bilan Patrimonial

Fiscalité patrimoniale

Management

Formation