François GOGUET

Après une carrière dans l'Armée de l'Air, au sein des unités chargées de la mise en œuvre et de la maintenance des systèmes d'informations et de Communication, je quitte l'institution le 31/07/2012. Je souhaite retrouver dans la région Centre, plus particulièrement en Eure et Loir, un travail ci-possible à temps partiel dans les domaines aussi variés que : chauffeur véhicule VL, magasinier, employé de bureau ou entretien d'espaces verts. Un poste de formateur serait aussi envisageable.

Par ailleurs, je suis en projet de création d'une entreprise avec le statut d'auto-entrepreneur pour les services à la personne.