Aide-Soignant diplômé d'état, je travaillait sur le secteur de Chalon-sur-Saône dans différentes structure (Hopital psychiatrique, SSR et SSI ET EHPAD. J'ai été aussi ambulancier d'état avec des gardes préfectoral pendant trois ans. Dans un cadre différent (social) j'ai été cinq an comme moniteur d'atelier. Bénévolat comme sapeur pompier et la protection civil. Actuellement je suis à la recherche d'un emploi.