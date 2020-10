François HÉLARY

J'ai pour mission la fidélisation et le développement de mes clients Grands Comptes et Réseaux sur les Pays de la Loire. Tout au long de l'année et de leurs temps forts, je les accompagne et les conseille sur les différentes solutions Drive to Store principalement sur Google, Pagesjaunes.f &, Facebook. Mais aussi une solution de presence management (gestion de contenus locaux), création de sites, vidéos, campagne Adwords, display, web planning, marketing directe afin de répondre à leurs besoins stratégiques (notoriété, génération de leads etc..). Solutions dédiées aux réseaux : Local Impact, booster réseaux, social réseaux, présence réseaux & store locator.



Mes compétences :

connaissance des marchés immo,auto et du tourisme

Prospection

Conseil

Communication digitale

Relation client

B2C

Développement commercial

Internet

Vente

Publicité en ligne

Stratégie digitale