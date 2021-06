François HEYER

Une définition des achats ?



Une collaboration efficace de l'ensemble des services d'une entreprise dans le but d'optimiser son système d'approvisionnement.



Aimer les gens et le travail en équipe est indispensable pour ce type de poste.



Dans un contexte économique difficile, une entreprise se doit de travailler avec des collaborateurs les plus polyvalents et efficaces possibles.



Acheter, choisir, négocier des produits est une activité professionnelle que j'exerce maintenant depuis bientôt 10 ans.



A travers ces années d'expériences, j'ai pu apprendre à sélectionner les fournisseurs présentant les meilleures marchandises et mener avec eux des négociations me permettant d'obtenir le meilleur rapport qualité/prix.



Mon parcours est certes atypique, mais il m'a permis de grandir et de m’affirmer dans le monde professionnel. J’ai maintenant une bonne connaissance du milieu de l’industrie et des règles qui le régissent.



Dynamique et actif, j'ai toujours réussi à optimiser coûts, rapports avec les fournisseurs et partenaires ainsi que les relations intra-services, qui sont indispensables à un bon développement.



Sur un plan plus personnel, ce tempérament se retrouve aussi...

Président d'une association tournée vers l’événementiel, j'organise et monte régulièrement des événements en mettant en relation les acteurs/artistes locaux, publicitaires, fournisseurs, collectivités etc…



Madame, Monsieur,



Ceci est un espace de discussion, je reste à votre disposition.



Sincères Salutations



HEYER FRANCOIS

7 rue de la sirène.

68600 Volgelsheim.

06.23.87.40.72



Mes compétences :

Implication et réactivité

Gestion de projet

Investissement

Négociation

Travail en équipe

Gestion des litiges

Industrie

Acheteur Industriel

Qualité