François-Joseph VELLA

Voici ce que nous disent des responsables d'organisations face à la question "Emploi & Handicap" :

- Je n'ai pas le temps ! - On ne sait pas à qui s'adresser !

- C'est compliqué ! - Je ne sais pas comment aborder le sujet en interne !

- Il y a trop d'interlocuteurs ! - Je ne sais pas par où commencer !

- Je ne sais pas comment recruter !



Face à ces réponses, nous avons tout naturellement développé une offre de services adaptée.

> > > www.dia-handicap.fr





D.I.A. sont les initiales de "DUC IN ALTUM" qui signifie en latin "Avance au large"



Cet appel "Avance au large" s'adresse :

- à nos clients, car "le Handicap fait peur" : nous les invitons ainsi à dépasser cette première réaction

- aux Travailleurs Handicapés, car certains peuvent parfois manquer de confiance en eux : nous les invitons à croire en leurs capacités

- à nous-mêmes, car se lancer dans la création d'entreprise, c'est comme larguer les amarres !



Il se trouve aussi que D.I.A. sont les initiales de "Disabled In Action" ("Handicapés En Action")



On retrouve également les 3 lettres D.I.A. dans des mots-clés de l'offre de services :

- Le Handicap est un projet DIA...gonal à l'entreprise

- La première étape proposée est un DIA...gnostic

- On fait avancer le Handicap grâce au DIA...logue

- et, enfin, Travailleurs Handicapés ou Travailleurs Ordinaires, nous sommes tous des DIA...mants !



Mes compétences :

Management

Accessibilité aux personnes handicapées

Santé au travail