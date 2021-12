François LARDERET

Plus de 25 ans de management de projets et de programmes d'organisation et de développements informatiques, tant en assistance à la maîtrise d'ouvrage qu'à la maîtrise d'œuvre, dans de grands groupes nationaux et internationaux.



Très attaché à la rigueur des méthodes de conception et des démarches de qualité, je dirige de très grands projets (effectif > 100 personnes ; budget > 40 M€), ainsi que des projets à hauts risques ou à forts enjeux stratégiques.



Proche des équipes qui me sont confiées, je veille particulièrement à la qualité de la communication et au maintien d'une relation de confiance mutuelle. L'engagement de chacun, tant dans le respect des objectifs, des délais, du budget et de la qualité, que dans le respect réciproque entre tous les protagonistes, est la clé de succès des projets.



J'accompagne les directeurs de projet débutants pour les former au pilotage des équipes et à la gestion de projet, en favorisant une transmission de savoir-faire et de savoir être de type maître/apprenti. Cette démarche très pragmatique permet de former durablement de jeunes ingénieurs et managers.



> Direction de grands projets et de projets stratégiques,

> Conseil en organisation des Directions des SI :

---- > Gouvernance des SI et coordination MOA/MOE ;

---- > Gouvernance de l'externalisation et des centres de services ;

---- > Normalisation des processus de la Direction des SI.

> Tutorat/mentorat opérationnel de Directeurs/chefs de Projet,