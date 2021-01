François LEDINOT

DSI experimente aupres d'entreprises industrielles multi-sites (de la PME aux grands groupes) j'ai le sentiment, de par la diversite des missions que j'ai exercees, de correspondre au profil que vous recherchez. J'apporte en particulier les competences suivantes :



- La Gouvernance des Systemes d'Information : par exemple chez PSM/M-real, j'ai élabore le schema directeur lors de la refonte de son SI (MES, GPAO, ERP) pour 150 utilisateurs. Aussi, chez Missenard, j'ai mis en oeuvre la centralisation et l'externalisation de son SI pour 400 utilisateurs.



- Le Management des SI : avec toujours au coeur la securite des installations, j'ai par exemple mis en place un referentiel unique de donnees lors de l'implementation de l'ERP et de la GPAO chez PSM/M-real. Aussi, chez Missenard, j'ai uniformise et centralise dans le Cloud les applications des 30 agences et directions regionales. Enfin, j'ai mis en place un PRA chez Chevron Oronite.



- Le Pilotage des equipes : lors de la mise en place des modules de l'ERP et du CPM d'ABB chez PSM/M-real, j'ai coordonne les equipes projets metiers et les prestataires (integrateurs de logiciels et d'infrastructures). Chez Missenard j'ai pilote les intervenants pour l'externalisation et l'infogerance du SI. Chez Chevron j'ai organise le travail des equipes internes et externes lors de la refonte de l'infrastructure systeme et reseau.



J'ajoute que je me definis comme force de proposition. En effet j'ai à coeur d'apporter a la direction generale et aux directions metiers des solutions innovantes pour ameliorer la performance au quotidien.



Email : francois.ledinot@orange.fr



Mes compétences :

ERP

Architecture système

M.E.S

Architecture SI

GPAO

Architecture logicielle

Management opérationnel

Direction des systèmes d'information