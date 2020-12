Francois LHOSPITALIER

En 2016, je prends le poste de Directeur Juridique de la Fédération Française de Tennis (Roland-Garros, Rolex Paris Masters, Davis Cup, Fed Cup) en charge lensemble des activités juridiques de la FFT et m'attache, en tant que business partner, à accompagner les différentes directions métiers dans leurs choix et leur développement. Je suis membre du Comité de Direction de la FFT et du Comité de Pilotage de Roland-Garros et du Rolex Paris Masters.



Titulaire d'un DESS de Juriste daffaires de l'Université de Paris V et d'un diplômé du programme déchange inter-universitaire Université de Montréal/Université de Paris II,

Passionné de sport (et notamment de tennis), titulaire dun DESS de juriste daffaires de lUniversité de Paris V, j'ai fait mes premières armes chez MICROSOFT avant de passer 8 ans chez ORANGE où j'ai occupé différentes fonctions en tant que juriste daffaires senior. Chez le leader français des télécoms, je travaille sur des domaines très variés dabord au sein de la division réseaux & opérateurs, puis dans la division internet (ex-Wanadoo) et téléphonie fixe, et dans la division mobile dOrange Business Services. Je prends ensuite la Direction Juridique de léditeur de logiciel AVANQUEST SOFTWARE, présidée par Bruno Vanryb, pendant 3 ans. En 2012, je replonge dans un secteur des télécoms en plein bouleversement en rejoignant VIRGIN MOBILE, dirigée par Geoffroy Roux de Bézieux et Pascal Rialland, au poste de Directeur Juridique et membre du Comité de Direction. En 2015, suite au rachat de VIRGIN MOBILE par NUMERICABLE, j'occupe le poste de Directeur Juridique de Virgin Mobile, en charge du Corporate et des Partenariats Stratégiques du Groupe Numéricable-SFR.



Membre actif de l'AFJE (Association Française des Juristes d'Entreprise - www.afje.org) depuis plus de 15 ans, je suis administrateur, ex-Vice Président de l'association et ex-coprésident de la Commission Management & Organisation, après avoir présidé la Commission Juristes Juniors & Confirmés pendant 4 ans. Je suis également membre du Cercle Montesquieu.



Passionné de sport et pratiquant le football, le golf, le squash, le tennis, et le ski, mes centres d'intérêts sont également les nouvelles technologies, les médias, la politique.



Mes domaines de compétence et spécialités sont:

- le conseil et l'assistance sur lensemble des questions juridiques et réglementaires

- le conseil juridique aux Directions Générale, Financière, Marketing, Commerciale et Technique

- le management d'équipe juridique

- la rédaction, la négociation et le suivi des contrats pour les activités informatiques, logiciels, télécoms

- la gestion et le suivi du corporate (droit des sociétés, droit financier, M&A)

- les relations avec les autorités administrative (AMF, ARJEL, ARCEP, DGCCRF, CNIL, etc...)

- la gestion et le suivi du portefeuille de marques

- les appels d'offre et marchés publics

- le droit commercial, le droit de la consommation, le droit de la distribution

- la gestion du pré-contentieux et du contentieux



Mes compétences :

Droit des contrats

Juriste d'entreprise

Nouvelles technologies

Droit des affaires

Droit

Contentieux

Management

Droit de la propriété intellectuelle

Fusions acquisitions

Droit des sociétés

Télécommunications

Droit commercial

Données Personnelles

Droit des assurances

Droit social