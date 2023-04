François LIDOVE

Comédien voix-off timbre medium jeune, jeune-adulte pour vos productions audiovisuelles : pub, institutionnel, e-learning, documentaire, bande-annonce, voice over, téléphonie, habillage radio parlé et chanté, etc...



Parlez-moi de votre projet !



Equipé d'un home studio (Neumann TLM103 + Fireface 400), je réponds à vos demandes rapidement.



Mes démos sur http://www.francois-lidove.com



A bientôt !







Mes compétences :

Communication

Film d'entreprise

Film institutionnel

French

Localization

Publicité

Translation

Translation Services

Video

Voice over

Voix off