François LUU DUC

COACH certifié, diplômé de l’école Didascalis Coach & Team® – V. Lenhardt,



J’accompagne des individus, des TPE, PME dans les situations où l’enjeu est de retrouver la sérénité lors d’une situation de stress, le bien-être comme moyen de performance, la prise de recul adaptée pour agir avec efficacité (prise de poste, cohésion d’équipe, médiation, accompagnement du changement…).



FORMATEUR



Je Forme également des personnes à améliorer leur communication en public, à animer des réunions, à se sentir plus à l’aise lors de prise de parole.

J’utilise lors de mes interventions, des outils issus de l’analyse transactionnelle, TOB, du modèle ‘’ l’Elément humain de will schultz’, du questionnaire MBTI afin d’accompagner l’individu dans sa globalité.





La plus grande partie de mon parcours professionnel s’est déroulé dans l’industrie pharmaceutique et les prestations de santé où j’ai occupé des postes d’attaché Commercial puis de Manager

20 années riches de contacts, d’expériences, de rencontres qui m’ont naturellement amené à positionner les personnes au cœur des entreprises, des organisations, comme élément indispensable à toute réussite durable, tout en gardant un regard pragmatique.





De ces expériences, je retiens l’intensité des rapports humains au sein des organisations des structures, des équipes, et la complexité pour chaque personne à trouver ou conserver son équilibre.

C’est la prise de conscience que l’humain est la plus grande ressource qui m’a amené à devenir coach, en accompagnant les personnes, les structures à se développer tout en gardant du sens pour eux, et pour moi également.

En toute circonstance, je mobilise des valeurs d’empathie, de respect, de plaisir, mais aussi de justesse et de réalisme.







Mes compétences :

Formation

Coaching

Communication

Management

Accompagnement individuel

Développement commercial

Accompagnement au changement