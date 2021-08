Francois MÉLANIE

Diplômée de l’École Nationale Supérieure de Chimie de Rennes en 2011, j'ai acquis de solides connaissances scientifiques lors de ma formation d'ingénieur, et plus particulièrement en chimie analytique.



De août 2012 à mars 2014, j'ai été consultante-rédactrice dans une société de conseil en management et financement de l'innovation. J'ai accompagné différents clients dans le montage de leurs projets de Recherche & Développement, aussi bien au niveau français qu'européen.



Je recherche actuellement un poste d'Ingénieur chimiste en laboratoire ou en industrie, ou de Rédactrice scientifique. Grâce à mes connaissances et à mon expérience professionnelle, je peux vous apporter les compétences suivantes :

- la réalisation d'études bibliographiques / état de l'art,

- la rédaction de dossiers techniques dans différents domaines (agroalimentaire, santé, informatique...) en français et et anglais,

- le développement et la validation de méthodes analytiques,

- la gestion de projet.





Mes compétences :

Gestion de projet

Java

Python

Veille scientifique

Chimie

Gestion clients