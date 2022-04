Mes compétences :

Expert en vente de logiciels et solutions informat

Négociation grands comptes

Encadrement des partenaires revendeurs

Aisance relationnelle, rigueur, ténacité, maturité

Ouverture d'esprit et communication

Bon relationnel et qualité d'écoute

Polyvalence et capacité d'adaptation

Sens client et esprit de service