François PERCHAIS

Plus de 20 ans d'expérience internationale réussie à des postes de direction commerciale et direction de projet en France, Europe et Amérique du Nord.

Parcours conjuguant direction commerciale internationale, forte culture des technologies et vision financière/business développement.

Multiculturel (j'ai vécu en France, Allemagne, Grande Bretagne, Suède et USA) et multilingue: anglais courant, Allemand et Italien.



Spécialités:

Direction commerciale, Direction et gestion de projets, Gestion du changement, de la croissance et de la décroissance. Management matriciel. Négociation à haut niveau (C-level). Développement de partenariats, négociation et mise en place de contrats.



Profile in English : http://fr.linkedin.com/pub/fran%C3%A7ois-perchais/1/824/605



Mes compétences :

Technology

Direction de filiale

Supply Chain

General Management

Direction commerciale

outsourcing

Management des ventes

Gestion de programme

Industrie